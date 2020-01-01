عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو يرصد جانبًا من تغيير كسوة الكعبة المشرفة، مساء اليوم الأربعاء، قبيل وقفة عرفات.

وبدأت، مساء الأربعاء، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وفكك الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، فضلًا عن تأمين كل الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.