العراق: القبض على 6 من عناصر داعش في محافظة نينوى

ألقت المديرية العامة للاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 6 من عناصر داعش في محافظة نينوى/400 كم شمال بغداد/.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم "أن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ألقت القبض على ستة إرهابيين مطلوبين، وفق أحكام المادة /4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عمل اثنان منهم في ما يسمى فرقة مؤتة تحت كنى أبو جنيد وأبو حمزة، فيما عمل الاثنان الآخران في ما يسمى المعسكرات العامة تحت كنى أبو البراء وأبو طارق".

وأضاف البيان "أن الإرهابي المكنى أبو دجانة عمل في ما يسمى جيش أعماق، وعمل الإرهابي الأخير والمكنى بأبي مالك في ما يسمى فرقة عين جالوت".

وأوضح البيان أنه، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتركوا بعدة عمليات

إرهابية ضد القوات الأمنية، وقتل وتهجير المواطنين، وفرض إتاوات باسم العصابات الإرهابية أثناء سيطرتهم على المحافظة آنذاك".

وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.