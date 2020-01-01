الزراعة: أطباء بيطريون بالمجازر لفحص الأضحية قبل وبعد ذبحها بالمجان

شدد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على ضرورة ذبح الأضاحي في المجازر، محذرًا من خطورة ذبحها في المنازل أو الشوارع.



وقال «القرش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إنه «سيتم فتح المجازر بالمجان لذبح الأضحية في جميع المحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية»، مضيفًا أن «الذبح في المجازر أأمن وأفضل بكثير من الشوارع والمنازل».



وأضاف أن «المجازر بها أطباء بيطريين يقومون بفحص الأضحية قبل وبعد ذبحها للتأكد من جودتها»، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تُقدم أيضًا بالمجان.



وعلى صعيد آخر يتعلق بطرح اللحوم، أوضح أنه تم تكثيف المعروضض من اللحوم في جميع منافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى.