قال الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن العمل يتم حاليا على تطوير 23 مصنع يتم دمجهم في 9 مصانع فقط.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن ما يحدث من تطوير لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية هو طفرة ونقلة نوعية للصناعة في مصر وللقطن المصري.



وتابع أن نصف الماكينات بمصانع الغزل والنسيج سيتم تكهينها وسيتم استبدالها بماكينات حديثة مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة حاضرة بقوة في المصانع الحديثة.



وأوضح أن العمل يتم حاليا على مصنع بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم داخل حدود مصنع غزل المحلة الحالي يحتوي على 182 ألف مرجل سيتم افتتاحه بعد 14 شهرا.



وأشار إلى ان الوزارة تتطلع إلى البدء في انتاج اول سيارة كهربائية خلال الربع الأخير من العام الحالي والمشاورات جارية مع الجانب الصيني حاليا مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بالفعل تصفية بعض المصانع الخاسرة على أن يتم تعويض العاملين.



وأكد أن التصفية ستكون في حدود مصنعين فقط والتعويض للعاملين سيكون بما يليق بهم.



واوضح أن التطوير الذي يتم في مجال الغزل والنسيج سيقفز بحجم العمل وتنطلق عملية التصدير لنصل الى 7 مليارات دولار.

