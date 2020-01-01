انطلاق مناسك الحج بأعداد محدودة وسط إجراءات مشددة بسبب جائحة كورونا

انطلقت، اليوم الأربعاء، مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة، وذلك وسط تدابير مشددة بسبب جائحة كورونا.

ويصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثامن من شهر ذي الحجة، "يوم التروية"، حيث يذهب فيه الحجاج إلى مشعر منى ليصلوا الصلوات الخمس ويبيتون فيها، قبل أن يتوجهوا بعد صلاة فجر غد الخميس إلى جبل عرفات.

وتقام المناسك هذا العام بمشاركة نحو عشرة آلاف حاج، 70% منهم من الأجانب المقيمين داخل المملكة، بعدما حرصت السعودية على تمثيل جميع المسلمين من 160 جنسية من المقيمين رجالا ونساء.

وستكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا.

ووفقا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، تم إجراء عزل لجميع الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام.

وكان 2.5 مليون شخص أدوا المناسك العام الماضي.