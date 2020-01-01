القومية للأنفاق: أجرينا دراسات للعناصر الإنشائية الخاصة بعقار الشربتلي ونحقن الباكية المتضررة

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم معاينة الأضرار التي تعرض لها عقار الشربتلي بالزمالك، مع القيام بإجراءات هندسية عديدة، إضافة إلى أعمال رصد مستمرة للعمارة؛ لاستبيان أي حركة في العقار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم إجراء دراسات لكل الأعمدة والعناصر الإنشائية الخاصة بعقار الشربتلي، مشيرًا إلى رصد الضرر في أول باكية ملاصقة لسفارة البحرين.

وأشار إلى وضع خطة عمل لتثبيت الوضع والإصلاح، موضحًا أنه يتم عمل حقن التربة نتيجة هبوطها أثناء مرور ماكينة حفر الأنفاق، فضلًا عن الحقن بدءًا من جهة سفارة البحرين والباكية المتضررة لعقار الشربتلي.