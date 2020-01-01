تركيا ترد على اتهامها بإثارة الاحتجاجات في لبنان والتدخل في شؤونه

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أعربت أنقرة عن استنكارها لتصريحات أدلى بها ساسة لبنانيون بأن تركيا تدعم الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، وأن لها "رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن حامي آقصوي، متحدث وزارة الخارجية، القول في بيان، إن تلك المزاعم "عارية تماما عن الصحة".

وتابع المسؤول التركي قائلا :"ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد".

وأشار آقصوي إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره".

ويتهم لبنانيون تركيا بإثارة الاحتجاجات واستغلال الأزمة الاقتصادية للتدخل في بلادهم من خلال تقديم "مساعدات اجتماعية" لبعض المجموعات.