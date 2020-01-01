 جامعة مطروح: انتهاء أعمال امتحانات الفرق النهائية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يوليه 2020 4:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

جامعة مطروح: انتهاء أعمال امتحانات الفرق النهائية

أحمد سباق:
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 3:54 م

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عن انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، والتي بدأت في 1 يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الامتحانات تمت في جو يسوده الهدوء والالتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بخطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي معوقات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن جامعة مطروح أعدت خطة شاملة؛ لتقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق التباعد، والوقاية من العدوى، وفقًا لأقصى درجات الإجراءات الاحترازية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك