جامعة مطروح: انتهاء أعمال امتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عن انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، والتي بدأت في 1 يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الامتحانات تمت في جو يسوده الهدوء والالتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بخطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي معوقات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات.

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن جامعة مطروح أعدت خطة شاملة؛ لتقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق التباعد، والوقاية من العدوى، وفقًا لأقصى درجات الإجراءات الاحترازية.