السلطات الجزائرية تفرج عن 3 أشخاص يواجهون تهمة النشاط الإعلامي غير القانوني

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أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة أشخاص تمت ملاحقتهم بتهم تتعلق بنشاطهم الإعلامي غير القانوني، وتلقي أموال من الخارج دون احترام التشريعات ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 4 متهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي.

وبعد استئناف الأمر من قبل المتهمين، أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أمرا بالإفراج عنهم.

وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء الاشخاص على الخصوص بتلقي أموال مشبوهة من مصدر خارجي بقصد الدعاية السياسية، وتلقي أموال من مؤسسة إعلامية أجنبية واستغلال خدمة تلفزيونية دون ترخيص.