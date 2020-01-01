التعاون الإسلامي تهيب بالحجاج الإلتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة العامة

أهابت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحجاج بيت الله الحرام الذين من الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالإلتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة العامة للجميع.

وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الحجاج على اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج.

كما دعا الأمين الحجاج إلى الاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.

وجدد الأمين العام شكره للمملكه رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.