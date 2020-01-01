الإسكندرية تختتم فعاليات عيدها القومى على خشبة مسرح سيد درويش

نظمت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام عيد الإسكندرية القومي الـ68 على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف ومصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية ونواب البرلمان.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهم الإنجازات والمشاريع العملاقة التي تحققت في الإسكندرية، مثل مشاريع بشاير الخير 1،2،3، وبخير مريوط ومحور المحمودية، وأيضا تطوير المتاحف والمناطق العشوائية وتوسيع الكورنيش، وإزالت الحواجز التى تعيق رؤية البحر والارتقاء بالمنظومة الصحية ومبادرة ادعم عمال اليومية ورصف الطرق ومشروعات التحول الرقمي تطوير منظومة الصرف الصحي.

واستهل محافظ الإسكندرية فى بداية كلمته، بتهنئة الشعب السكندري، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وقال "أتمنى أن تعود الإسكندرية التى دمرتها العشوائيات كما كانت في السبعينيات"، مضيفا "أن المخطط الاستراتيجي للإسكندرية سيعيدها كما كانت في السابق".

وقدم فريق أوركسترا مكتبة الإسكندرية مجموعة من العروض الفنية الرائعة.