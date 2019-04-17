طبيب جراحة ينصح بـ«الطريقة الآمنة» للنظافة الشخصية بعد المرحاض

يحاول الكثير تنظيف أنفسهم بعد البراز بشكل جيد منعًا لترك الأوساخ تؤثر على هذه المنطقة أو تكون رائحة كريهة، ولكن البعض يخطئ في طريقة التنظيف وهذا يسبب شرخ شرجي وألم.

يقول الدكتور إيفان جولدشتاين، جراح المستقيم في الولايات المتحدة، إن طريقة التنظيف الخاطئة تسبب ألمًا ونزيف وجرح شرجي، وهذه مشاكل أحيانًا تكون خطيرة وتحتاج إلى تدخل طبي، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وأضاف أن الجلد الموجود في فتحة الشرج رقيق للغاية خاصةً عند النساء ولذلك أي قسوة في عملية التنظيف تسبب أضرارًا، وهذا الأمر مشابهًا لما يحدث عند محاولة التخلص من البراز خلال الإصابة بالإمساك، حيث أن الضغط قد يسبب تمزقًا للجلد واحمرار شديد وألمًا، ولهذا يجب اتباع طريقة معينة للتنظيم وعلاج الإمساك بالأدوية أو الأطعمة الملينة دون الضغط على الجسم.

ونصح جراح المستقيم، بتجنب مسح منطقة الشرج عدة مرات بعد الحمام للتأكد من النظافة لأن الجلد إذا كان حساسًا فأنه يتمزق أكثر.

وأكد أنه يجب الابتعاد عن استخدام المناديل المبللة لتنظيف هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن استخدام مناديل الأطفال المبللة ينظف الجلد أكثر ولكن الحقيقة عكس ذلك لأنها رطبة وتزيل البكتيريا الصحية التي تحمي من عدوى الخميرة والالتهابات البكتيرية والفطريات.

وقال إن المناديل المبللة تصبح أكثر خطورة حينما يكون الإنسان مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري لأنها يمكن أن تنشر الثآليل الشرجية أو المهبلية، وقد تنقل العدوى إذا تم استخدام فوط صحية بشكل جماعي.

وأضاف أن أفضل طريقة للتنظيف بعد المرحاض هو الماء ثم التجفيف جيدًا وبلطف بالمناديل العادية المخصصة للتواليت.