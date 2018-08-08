رئيس وزراء ماليزيا السابق يدفع غرامة باهظة بعد إدانته في قضية الفساد

دفع رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، الذي أدانته المحكمة العليا الماليزية -أمس الثلاثاء- في سبعة اتهامات تتعلق بخيانة الأمانة وغسل الأموال وإساءة استخدام المنصب، التي تم ارتكابها لاختلاس 42 مليون رينجيت ماليزي من أموال شركة "إس.آر.سي" الاستثمارية الدولية، الغرامة التي فرضتها المحكمة، طبقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وشركة "إس.آر.سي" تابعة لصندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.

ووصل نجيب "67 عاما"، إلى المحكمة مرتديا قميصا أزرق في حوالي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي ومعه نجله، نوراشمان.

وكانت المحكمة قد قضت -أمس الثلاثاء- بحبس نجيب رزاق لمدة 12 عاما بعد إدانته بارتكاب اتهامات بالفساد متعلقة بصندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.

وتتراوح الأحكام المفروضة على عبد الرزاق ما بين 10 و12 عاما يتم تنفيذها متزامنة، كما تم تغريمه 210 ملايين رينجيت -3ر49 مليون دولار-، وقال محامو عبد الرزاق إنهم سوف يستأنفون ضد الحكم.