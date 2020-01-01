المحتجون في بلغاريا يغلقون تقاطعات رئيسية بالعاصمة في تظاهرة ضد الحكومة

احتشد آلاف المحتجين ضد رئيس وزراء بلغاريا، بويكو بوريسوف، اليوم الأربعاء، في عدة تقاطعات رئيسية بالعاصمة صوفيا، وأعلنوا أنهم سيظلون بالشوارع إلى حين تحقيق مطالبهم.

وتجمع الحركة الاحتجاجية، التي تم تدشينها في التاسع من يوليو الجاري، عدة فصائل من الطيف السياسي في بلغاريا، حيث تتحد هذه الفصائل في المطالبة باستقالة بوريسوف وإجراء انتخابات مبكرة، كما أنها تريد أن يتنحى ممثل الادعاء إيفان جيدزهيف عن منصبه.

وتم حث الأشخاص القادمين من جميع أنحاء بلغاريا على إحضار الخيام والبطانيات والمياه والطعام، وأي شيء آخر يمكنهم من الاعتصام خارج مقر الحكومة وتمديد الاحتجاج.

وتجاهل المتظاهرون الحظر المفروض على التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا، حيث يتهمون "بوريسوف" بأنه لم يحرك ساكنا لوقف الفساد في الإدارة وكبح قبضة كبار رجال الأعمال على الاقتصاد.

ورفض "بوريسوف"، الذي يتولى ثالث فترة رئاسة وزراء له، بعدما ترك المنصب لفترة قصيرة منذ عام 2009، الدعوات المطالبة باستقالته. ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس 2021.