تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متصاعد، منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وتعتبر دولة جزر القمر هي آخر دولة عربية انضمت لقائمة الإصابات مطلع شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن أول إصابة بـ«كوفيد-19».

وبنهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة ما بين يوم الجمعة الموافق 17 يوليو وحتى الخميس الموافق 23 يوليو، سجلت الدول العربية أكثر من 71 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل تراجعًا في أعداد الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجلت خلاله الدول العربية أكثر من 79 إصابة.

واستمرت المملكة العربية السعودية في صدارة القائمة بأكثر من 17 ألف إصابة، كما يوضح الشكل التالي:

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى لإصابات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 17 ألفًا و156 إصابة، تلاها العراق بواقع 16 ألفًا و78 إصابة، ثم عمان بواقع 10 آلاف 72 إصابة، ثم مصر بواقع 4642، وفي المركز الخامس الكويت التي سجلت 4204 إصابات، كما يوضح الرسم البياني التالي:

وبالنسبة للوفيات سجلت الدول العربية خلال نفس الفترة أكثر من 1500 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، تصدر فيها العراق القائمة بواقع 600 حالة، فيما لم تسجل 3 دول هي: جزر القمر وتونس والصومال أية وفيات، كما يُظهر الشكل التالي:

واحتل العراق المرتبة الأولى بالنسبة لوفيات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 600 حالة، يليه مصر بـ360 وفاة، ثم السعودية التي سجلت 265 وفاة، ثم الجزائر 72 وفاة، وفي المرتبة الخامسة عمان التي سجلت 65 وفاة، كما يوضح الشكل التالي:

يُذكر أن جميع البيانات والأرقام تم الحصول عليها من الصفحات الرسمية لوزارات الصحة بالدول العربية ووكالات الأنباء العربية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر».

عدة دول لم تصدر التقرير الوبائي اليومي الخاص بـ«كوفيد-19» خلال بعض الأيام كالصومال وجيبوتي، وتم تسجيل صفر إصابات ووفيات بالأيام غير المسجلة؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بها.