الحكومة الصينية تتعهد بتحقيق الاستقرار فى مجالى التجارة الاستثمار الأجنبي

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ذكر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أن بلاده سوف تفتح بصورة أكبر مجالى التجارة والاستثمار الأجنبي مع إضفاء المزيد من الاستقرار عليهما.

وتعهد رئيس الوزراء، بتحقيق المساواة في معاملة الشركات الأجنبية عند استخدام حصص إعادة الإقراض وإعادة الخصم، حسبما ذكر التلفزيون الصيني المركزي "سي سي تي في" عقب اجتماع لمجلس الدولة.

ووعد رئيس الوزراء كذلك بدعم وتوفير مزيد من الوظائف للعمال المهاجرين بما في ذلك تعزيز بناء البنية التحتية في المناطق الريفية والمناطق التي تعرض للكوارث.

وحث على تعزيز القدرة على إجراء اختبار "كوفيد-19" في مختلف أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.