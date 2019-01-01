ضحايا هولنديون للمحرقة النازية يطالبون بتعويض مقابل تحملهم تكاليف نقلهم إلى معسكرات الاعتقال

طالب ضحايا هولنديون للمحرقة النازية "هولوكوست" بتعويض مقابل نقلهم إلى معسكرات الاعتقال النازي، حيث تعين عليهم أن يدفعوا بأنفسهم ثمن نقلهم في ذلك الوقت، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

وفي خطاب إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا الضحايا ألمانيا إلى الاضطلاع بمسؤوليتها وتعويضهم ماليا عن الترحيل، طبقا لبرنامج "نيو سور" الإخباري الهولندي.

يذكر أنه في الفترة من عام 1941 حتى عام 1944، تم ترحيل 107 آلاف يهودي من هولندا إلى مراكز اعتقال نازية، ونجا حوالي خمسة آلاف منهم.

وفي ذلك الوقت، حصلت هيئة السكك الحديدية الألمانية على ملايين اليوروهات للنقل، الذي كان يتعين أن يدفع ثمنه معظم الضحايا بأنفسهم.

ولم يتم تعويض اليهود على الإطلاق عن هذا، طبقا لما ذكره سالو مولر من امستردام، الذي يمثل مجموعة من الضحايا الذين قدموا الطلب.

وقدم مولر، الذي توفي والداه في معسكر الاعتقال في أوشفيتز طلبات مماثلة لهيئة السكك الحديدية الهولندية، كللت بنجاح، والتي استفادت ماليا من عمليات الترحيل، على حد قوله.

وقال مولر: "إنه تم نقل الأشخاص على متن عربات حيوانات، الكثير منهم توفي بسبب الاختناق، كان أمرا مروعا".

وكانت هيئة السكك الحديدية الهولندية قد وافقت قبل عام على دفع 50 مليون يورو لحوالي سبعة آلاف ضحية.

وقال المحامي في امستردام، اكسيل هاجيدورن إنه بعد هيئة السكك الحديدية الهولندية،جاء دور ألمانيا الآن.

غير أنه من الصعب محاكمة هيئة السكك الحديدية الألمانية مباشرة بسبب الوضع القانوني المعقد.