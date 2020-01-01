الجاليات الفلسطينية في أوروبا تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية دولة فلسطين

قال رئيس اتحاد الجاليات في أوروبا علي القادي، إنه تم تسليم رسالة موحدة من الجاليات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في دول الاتحاد، تشير للخطر من القرار الإسرئيلى في ضم الأراضي الفلسطينية والذي ينهي حل الدولتين وينتهك القرارات الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء االفلسطينة "وفا" أن الرسالة الموحدة طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في حماية القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها المتعددة، وبينها قرار مجلس الأمن رقم 242، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وقراري مجلس الأمن 478، و2334.

ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية دولة فلسطين على حدود عام 1967، وإنهاء جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي؛ بما في ذلك أي محاولة لزيادة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن ضمان احترام القانون والشرعية الدوليين هو السبيل الوحيد لحماية حل الدولتين وضمان العدالة والسلام الدائم.