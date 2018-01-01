ارتفاع معدل التضخم في جنوب أفريقيا لأول مرة منذ 4 أشهر

ارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا لأول مرة منذ أربعة أشهر خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة على استهلاك السلع والبضائع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات في جنوب أفريقيا القول اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2ر2% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويذكر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1ر2% خلال شهر مايوالماضي.

وكانت جنوب أفريقيا قد انتقلت إلى ما يطلق عليه المرحلة الثالثة من إجراءات الإغلاق المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا في الأول من يونيو الماضي، وهى الخطوة التي سمحت باستئناف معظم الأنشطة التجارية.

وكان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة مئوية.