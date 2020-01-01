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انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.50 في المئة مسجلا 22543.89 نقطة ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة ليسجل 1560.67 نقطة.