الكويت تسجل حالتي وفاة و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 444.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 754 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و903 حالات.

وأشار المتحدث إلى وجود 125 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 786 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 56 ألفا و467.