إدانة ابن شقيق رئيس وزراء سنغافورة بازدراء المحكمة بسبب منشور على «فيسبوك»

أدين ابن شقيق رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، بازدراء المحكمة وتم تغريمه بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عام 2017، طبقا لحكم شفهي للمحكمة العليا، حسب وكالة "بلومبورج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

ويتعلق قرار اليوم الأربعاء بمنشور كتبه لي شينجوو، وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة "هارفارد"، لأصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي في 15 يوليو عام 2017، أعلن فيه أن حكومة سنغافورة "مولعة للغاية برفع الدعاوي القضائية ولديها نظام قضائي قابل للتطويع"، وذلك طبقا لبيان صحفي صادر عن غرفة المدعي العام في وقت سابق من هذا الشهر.

ونظرت المحكمة العليا في طلب الغرفة إصدار أمر بإيداعه الحبس في الثاني من يوليو، بعد أن أعلن أنه لن يشارك في الإجراءات القضائية في يناير، حسب بيان المحكمة. ولي هو نجل لي هسين هانج، شقيق رئيس الوزراء.

وفي قراره الصادر اليوم الأربعاء، قال القاضي كانان راميش إنه إذا لم يدفع لي، الذي يعيش في الولايات المتحدة غرامة قيمتها 15 ألف دولار سنغافوري (10881 دولارا أمريكيا) في غضون أسبوعين، سيتعين عليه أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة أسبوع.