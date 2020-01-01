ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي إلى 7ر1805 مليار ريال خلال يونيو

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ارتفعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية خلال شهر يونيو 2020 إلى حوالى 7ر1805 مليار ريال، بارتفاع قدره 8ر46 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر مايو الماضي.(الدولار يساوي 75ر3ريال ).

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد أمس الثلاثاء، انخفضت موجودات "ساما" مقارنة بشهر يونيو 2019 بنحو 6ر152 مليار ريال.

وانخفضت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 58% من إجمالي موجوداتها- بنسبة 12% لتصل إلى 1ر1045 مليار ريال بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.