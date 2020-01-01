تونس تشدد على التقيد بالتباعد الجسدي في صلاة العيد بالمساجد

شددت وزارة الشؤون الدينية في تونس، اليوم الأربعاء، على اتباع إجراءات السلامة الصحية مع السماح للمصلين بدخول المساجد لأداء صلاة عيد الإضحى.

ودعت الوزارة كافة المصلين اليوم إلى احترام إجراءات البروتوكول الصحي، ومن بينها الإلتزام بالتباعد الجسدي واستخدام الكمامات والوضوء بالبيت وإحضار السجادات الخاصة.

وكانت تونس حظرت الصلاة لأسابيع في المساجد إبان ظهور وباء كورونا في البلاد في مارس الماضي، من بينها صلوات التراويح في شهر رمضان وصلاة العيد قبل أن تعيد فتح أبوابها في بداية يونيو الماضي.

وأعلنت تونس سيطرتها على الوباء منذ يونيو، واستأنفت الرحلات الدولية واستقبال السياح لكن عددا قليلا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد عاود الظهور لدى مواطنين في الداخل ووافدين من الخارج، ما دفع السلطات إلى إطلاق دعوات بالتقيد بإجراءات السلامة الصحية.