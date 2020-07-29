برلماني يدعو إلى تشديد الرقابة على ذبح الأضاحي بالعيد

دعا النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إلى ضرورة زيادة الرقابة على تجار المواشي؛ لمنع استغلال موسم الأضاحي ورفع أسعارها مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، والتأكد من ممارسة طقوس ذبح الأضاحي وفق قواعد صحية صارمة من أجل تفادي أي خطر إصابة بفيروس كورونا.

وأشاد مشهور في بيان له اليوم، بفتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية لمدة 3 أيام، موضحًا أن هذه الخطوة تساهم في الكشف الطبي على سلامة الأضحية قبل الذبح، ومن ثم التأكد من سلامة اللحوم قبل الاستهلاك، وخالية من الأمراض.

وأوضح أن نحر الأضحية دون احترام تدابير وقائية صارمة سيكون مسئولًا عن موجة جديدة من الإصابات، مشيرًا إلى أن تخوفه يرتكز على متابعة للوضعية الصحية العالمية وملاحظة إعادة ظهور وتفشي كورونا، انطلاقًا من أحد المذابح على مستوى إحدى المدن الألمانية.

وواصل: «ما يحدث من تقاليد عيد الأضحى أن يكون الذبح عند محال الجزارة في الشارع لكي يطمئن أصحاب الأضحية أنها آمنة، خطأ كبير ويتسبب في الكثير من الأمراض لأن الكشف عن اللحوم يتم على مرحلتين، أولا مرحلة ما قبل الذبح لأن هناك أمراضًا تظهر قبل الذبح لا تظهر بعده، والعكس صحيح، والثانية بعد الذبح».

وطالب النائب بدراسة مقترح توفير مذبح بكل منطقة، وهذا سيكون له أثر أكثر فعالية في إلغاء ظاهرة الذبح بمحال الجزارة بشكل كامل.

وأكد دعمه لتطبيق تلك الفكرة مع وضع آليات مرنة لتنفيذها، مطالبًا بتوعية المواطنين حول التخلص من زوائد الأضاحي بطرق سليمة وصحية وعدم رميها في الأماكن العامة والتي تسبب كل عام بمشاكل بيئية ومكاره صحية وانتشار الحشرات الضارة منوها الى تفعيل دور البلديات والمؤسسات ذات العلاقة والدعوة لتنظيم حملة اعلامية تدعو المواطنين للتخلص منها بشكل صحي وآمن.