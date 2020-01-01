فنان إسرائيلي ينصب عملا فنيا يحاكي «العشاء الأخير» لنتنياهو في تل أبيب

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نصب فنان إسرائيلي، عملا فنيا بالحجم الطبيعي يحاكي "لوحة العشاء الأخير" في ميدان رابين في تل أبيب اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يكن يجلس على الطاولة إلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويتضمن العمل تمثالا بالحجم الطبيعي لنتنياهو على طاولة طويلة تمتلئ بالطعام الفخم وزجاجات الشمبانيا والشمعدان. وتظهر يد تمثال نتنياهو داخل قالب كعك كبير على شكل العلم الإسرائيلي.

وقال الفنان إيتاي زاليت للصحفيين: "إننا في لحظة ما قبل العشاء الأخير للديمقراطية".

وأضاف وهو يشير إلى عمله الفني: "مقاعد الحكومة فارغة- لا يوجد من يمثلنا، إننا بحاجة إلى تحمل المسؤولية وتوحيد الصف والتمتع بحقنا الديمقراطي في دولة ديمقراطية والاحتجاج".

واتهم الحكومة بتقسيم الإسرائيليين إلى يسار مقابل يمين وعرب مقابل يهود ويهود مقابل علمانيين ويهود أوروبيين مقابل يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط.