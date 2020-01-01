انهيار الفتاة المتهمة داخل المحكمة بعد الحكم: "والله ما عملت حاجة"





قررت محكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تحديد 15 أغسطس القادم، لنظر أولى جلسات استئناف منار سامى فتاة التيك توك، في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، على حكم حبسها 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب،

كما قررت المحكمة، استمرار حبسها لعدم دفع الكفالة المقررة بالحكم.

وكانت المتهمة قد انهارت عقب سماع الحكم ودخلت في نوبة هيستيرية من البكاء وهي تردد "والله ما عملت حاجة".

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية، أحال المتهمة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.