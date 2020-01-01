منظمة التعاون الاقتصادي تعرض مساعدة الدول النامية باتفاقية دولية للضرائب

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عرضًا يهدف إلى مساعدة الدول النامية في الانضمام إلى اتفاقية دولية للضرائب والشفافية.

وتستهدف معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في قضايا الضرائب، تسهيل تبادل المعلومات بين سلطات الضرائب في دول العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الأربعاء، القول إن الانضمام إلى هذه الاتفاقية، يمكن أن يساعد الدول في زيادة حصيلتها من الضرائب بعد جائحة فيروس كورونا المستجد لأنها ستساعد في مواجهة التهرب الضريبي.

وسيساعد العرض الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول النامية في اتخاذ قرارها، بشأن الانضمام إلى الاتفاقية والاستعداد لهذه الخطوة.