الداخلية: إجراءات قانونية ضد 1661 سائًقا لعدم ارتداء الكمامة

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1661 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، خلال 24 ساعة.



وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.



وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية)، بارتداء الكمامات الواقية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.