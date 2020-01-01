الصحة السعودية: سنكون مع الحجاج دوما للتأكد من سلامتهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، عن تخصيص ست مستشفيات في المشاعر، وتخصيص ٥١ عيادة، إضافة إلى ٢٠٠ سيارة إسعاف، و٦٢ فريقًا ميدانيًا، لمتابعة موسم الحج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الوزارة هيأت التقييم الصحي اللازم؛ لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، مؤكدًا أن الفريق الصحي سيكون مع الحجاج دومًا للتأكد من سلامتهم.

من جانبه أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إلى أن قيادات أمن الحج استكملت الاستعدادات وفق الخطط والتنظيمات؛ لتيسير أداء شعائر الحج بأمان وطمأنينة.

ولفت إلى تطبيق العقوبات والاستمرار في ذلك حتى نهاية تاريخ 12 ذي الحجة، مناشدًا المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الأماكن المقدسة.