البحرين تشيد بجهود السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بشأن اليمن

أشادت مملكة البحرين بجهود المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلي آلية تنفيذ الاتفاق التي تقدمت بها السعودية وما لقيته من تجاوب وترحيب من الطرفين بهذه المبادرة المهمة التي تبرهن على حرصها واهتمامها الكبير بتوحيد صفوف الشعب اليمني وضمان أمن واستقرار البلاد.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - دعم المملكة ومساندتها لكافة الجهود الدؤوبة التي تبذلها السعودية من أجل التوصل لحل سياسي دائم يحفظ الأمن والاستقرار لليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعمها الكامل للجهود المخلصة والدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة.