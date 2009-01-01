المتظاهرون في بلغاريا يحتشدون في تقاطعات رئيسية بالعاصمة قبل أكبر تظاهرة ضد رئيس الوزراء

احتشد المتظاهرون، ضد رئيس وزراء بلغاريا بويكو بورسيوف، اليوم الأربعاء، في عدة تقاطعات رئيسية بالعاصمة صوفيا، وذلك قبل ساعات مما يتوقع أن تكون أكبر تظاهرة خلال موجة الاحتجاجات الحالية.



قد تعهد المنظمون بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور، حيث يتدفق المتظاهرون من جميع أنحاء البلاد نحو العاصمة.



وتجمع الحركة الاحتجاجية، التي تم تدشينها في السابع من يوليو الجاري عدة فصائل من الطيف السياسي في بلغاريا، حيث تتحد هذه الفصائل في المطالبة باستقالة بورسيوف وإجراء انتخابات مبكرة. كما أنها تريد أن يتنحى ممثل الادعاء إيفان جيدزهيف عن منصبه.



ويتهم منظمو الاحتجاجات الحكومة بالفساد، ويهددون الآن بالبقاء في الشوارع حتى تلبية مطالبهم.



ورفض بورسيوف، الذي يتولى ثالث فترة رئاسة وزراء له، بعدما ترك المنصب لفترة قصيرة منذ عام 2009، الدعوات المطالبة باستقالته. ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس 2021.



وقد زار بورسيوف اليوم مواقع بناء بنية تحتية متعلقة بخط أنابيب غاز ساوث ستريم الذي يربط تركيا وصربيا عبر بلغاريا و الطريق السريع الذين يربط صوفيا وفارنا.