حالة وفاة و700 إصابة جراء تسمم غذائي من وجبات شاورما في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، وفاة طفل عمره خمس سنوات؛ نتيجة إصابته بالتسمم الغذائي جراء تناول "شاروما" في مطعم بعين الباشا بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مدير مستشفى الأمير حسين بلواء عين الباشا الدكتور محمد العابد، القول إن الطفل وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من حالة توقف في وظائف القلب، وفارق الحياة بعد محاولتين لإنعاش قلبه.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أعلن في بيان صحفي في وقت سابق اليوم، أن عدد الإصابات بالتسمم الجماعي في عين الباشا، وصلت إلى 700 حالة، تم إدخالها إلى مستشفيات وزارة الصحة.

وقال إن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي أنتيركوكس فيكالس وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

وأكد أنه بعد الكشف على المطعم، تبين أن وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة، وأن عملية التحضير تتم خارج الغرفة في بيئة غير صحية ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية أو أدنى قواعد السلامة العامة، ما اضطر الوزارة إلى إغلاق المطعم بالكامل.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، بالابتعاد عن التجمعات وعدم تناول الأطعة المكشوفة وتجنب الخروج في ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية فإن سبب الإقبال الكبير على المطعم الذي تسبب في الإصابات هو تقديمه عرض "وجبة الشاورما بدينار".