قطر تسجل حالتي وفاة و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 169 حالة وفاة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 273 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 110 آلاف و153حالة.



كما أشارت إلى تسجيل 246 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 106 آلاف و849 حالة.



ولفت البيان إلى فحص 5505 أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 487 ألفا و435 شخصا.