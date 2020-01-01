السعودية تنظم ملتقى «نيوم الأول لجودة حياة أفضل» الشهر المقبل

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تنظم السعودیة ملتقى "نيوم الأول لجودة حياة أفضل " لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 13 إلى16 أغسطس المقبل ، وهو الأول من نوعه على مستوى الوطني العربي.

یقام الملتقى تحت شعار "تمكين الإنسان في كل آوان ومكان" على هامش مسابقة "شفرات السعادة" التي تبدأ فعالياتها النهائية أوائل الشهر المقبل ولمدة أسبوعین.

وقال هتان غازي شطا أخصائي السعادة وجودة الحياة ومدیر مسابقة "شفرات السعادة"، فى تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانیة (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن الملتقى هو الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي حیث یجمع مجموعة وكوكبة كبيرة من مدربین التمكين الشخصي وأخصائي سعادة وأطباء ومختصین في عدة مجالات أخرى كالطاقة الحيویة والصحة والإعلام والفن والتصویر وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والتسویق الرقمي والإبداع والابتكار.

وأضاف أن الملتقى یقام خلال الأسبوع الثاني من مسابقة "شفرات السعادة" لیكون المكمل والداعم الفعال لتوصیل رسالة وهدف الفعالیة الأساسي وهو رفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع وتعزیز مفهوم التضامن الاجتماعي بین أفراد المجتمع والشعوب.

وانضم مركز جدة للمبادرات "HUB" لیصبح الشریك والراعي التنظيمي لحفل الافتتاح وحفل الختام لفعالیة (شفرات السعادة vsكورونا) حیث أبدت أماني طعيمة مديرة المركز إعجابها بفكرة الفعالیة والمسابقة.

وتخصص المسابقة جوائز یقدمها معهد دبي، ومنصة ألف ياء الإلكترونیة، وCrystallif وHdrops.

وتنطلق حملة أخيرة للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهي عبارة عن سؤال یطرح على أبطال مسلسل المسابقة (وهم عبير قهوجي، وماجد ناظر، ولجين داغستاني، وريتال متبولي)، ویطلب من المتابعین المشاركة بتوقعاتهم بإجابات الممثلین لبناء علاقة تواصل وتفاعل مع المتابعین.

وتعد مسابقة "شفرات السعادة" في السعودیة هي الأكبر في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال صناعة الأمل بین ربوع الوطن العربي.