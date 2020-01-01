الأمير وليام يشارك في تدوين صوتي مع لاعب كرة قدم لرفع الوعي بالصحة العقلية

الأمير وليام يبتسم أثناء اجتماع مع ممثلي منظمات ستستفيد من صندوق خيري في حديقة في قصر كنزينجتون في شرق انجلترا يوم 23 يوليو 2020.

قال مكتب الأمير وليام في قصر كنزينجتون إن الأمير شارك في تدوين صوتي شهير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مع بيتر كراوتش لاعب كرة القدم البريطاني السابق لرفع الوعي بمشكلات الصحة العقلية.

وكان الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب عرش بريطانيا، كثف في السنوات القليلة الماضية حملته من أجل قضايا الصحة العقلية وحث الناس على الحديث من خلال مبادرة خيرية.

وقال بيان قصر كنزينجتون يوم الأربعاء إن الأمير وليام كان يسعى لاستغلال شعبية لعبة كرة القدم لإظهار أن الصحة العقلية مهمة مثل الصحة البدنية.

وقال وليام في البيان الذي أصدره مكتبه ”كلنا لدينا صحة عقلية ويجب أن نظل جميعا لائقين عقليا“.

ومضى يقول ”من القوة وليس من الضعف الحديث عن الصحة العقلية. إذا لم تكن تشعر بأنك على ما يرام فإن شيئا ما يؤرقك تحدث عنه، ليس في الأمر مشكلة“.