أمريكا تقول ضربة جوية في الصومال قتلت مدنيا وأصابت ثلاثة آخرين

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قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في ضربة جوية أمريكية بالصومال في فبراير شباط وذلك في ثاني اعتراف من نوعه منذ بدء إصدار تقارير ربع سنوية بشأن الضحايا المدنيين خلال عملياتها في أفريقيا.

وفي تقرير، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن استجلاء لحقائق وملابسات غارة جوية في الثاني من فبراير شباط حركتها مزاعم بوقوع قتلى مدنيين خلص لمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وجاء عن الجنرال ستيفن تاونسند قائد (أفريكوم) قوله ”للأسف، نعتقد أن عملياتنا تسببت في الموت غير المقصود لشخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين لم نكن نستهدفهم“.

وأضاف ”نعمل بكل جهد لعدم إصابة أو مقتل المدنيين خلال هذه العمليات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للصومال“.