الحرس الثوري الإيراني يستعرض قدراته في مناورات في الخليج ومضيق هرمز

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واصلت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مناوراتها في الخليج ومضيق هرمز، والتي بدأت أمس المرحلة الأخيرة منها.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "استعرضت قوات الجو - فضاء في حرس الثورة بعض قدراتها الواسعة في مواجهة تهديدات العدو الافتراضي من خلال استخدام تكتيكات ومعدات جديدة".

ويعد النشاط الأبرز في هذا اليوم إطلاق صواريخ باليستية من أعماق الأرض مموهة ومتخفية بالكامل، ولفت الحرس إلى أن هذا "إنجاز مهم يمكن أن يشكل تحديات خطيرة لمنظمات استخبارات العدو في حال المواجهة المحتملة".

وفي المناورات، قامت طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري باستهداف "نموذج يحاكي حاملة طائرات للعدو واستهدفت قمرة القيادة لهذه الحاملة".

وتم تنفيذ عمليات قتالية صاروخية ناجحة من خلال إطلاق صاروخين أرض-أرض هرمز وفاتح وصاروخ باليستي على أهداف محددة، بالإضافة إلى إطلاق نيران للدفاع الجوي بالغة الدقة.

وكانت إيران أثارت جدلا مؤخرا بعد أن أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية قيام الجمهورية الإسلامية بتصميم نسخة وهمية مجسمة من حاملة طائرات أمريكية ونقلتها إلى مياه مضيق هرمز لغرض استخدامها في المناورات.