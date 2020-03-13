رئيس مجمعات الأهرام بالتموين: أسعارنا أقل بكثير من السوق الخارجي

قال هشام عبد المنعم، رئيس قطاع مجمعات شركة الأهرام بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المجمعات ستفتح أبوابها أمام المواطنين طوال اليوم غدًا منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، مؤكدًا أن الأسعار بالمجمعات أقل من السوق الخارجي بكثير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن كيلو اللحوم السوداني بـ85 جنيهًا، واللحوم البلدي بـ100 جنيه، مشيرًا إلى استمرار المجمعات في البيع خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن المجمعات ستفتح خلال اليوم الأول لعيد الأضحى حتى الثالثة عصرًا، لافتًا إلى امتلاك المجمعات لمخزون كبير من السلع، فضلًا عن توافر جميع السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر بكميات كبيرة.

وذكر رئيس قطاع مجمعات شركة الأهرام بوزارة التموين أن السلع متوفرة بالمجمعات كأكبر السلاسل التجارية، قائلًا إن أسعار السلع مخفضة بنسبة لا تقل عن 25% داخل المجمعات.