النيابة العامة: تناول بعض الوقائع الإجرامية ليس مؤشرا لتفشيها بالمجتمع بل يعد تنبيها

المجتمع المصري في أمان وضميره العام حيّ.. والنيابة العامة حارسة للقيم الاجتماعية وليست فقط متعقبة للجناة

أكدت النيابة العامة أنه في ظل متابعتها عن كثب للتعليقات الواردة على بياناتها خلال الفترة الأخيرة لمست أن الصورة الغالبة في تلك التعليقات تميل إلى بعث روح ليأس والقنوط بين الناس سواء بقصد أو بحسن نية أو بسبب ميل البعض بطباعهمإلى تضخيم الأمور وإطلاق السلبيات مما صور أن المجتمع المصرى تتفشى فيه جرائم بالغة الخطورة مما قد يستثمرة أعداء الوطن من المستيئسين والمقنطين المتكاسلين عن إصلاح وإعلاء شأن الأمة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الاربعاء أنه بمناسبة ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أنها ما كانت لتكشف عن تلك الوقائع في بياناتها إلا بعد أن تداولها العامة وغير المتخصصين مما قد يؤثر فيها فأثرت حماية التحقيقات فيها ودحض الشائعات والأخبار غير الدقيقة التى قد تطولها فتصورها في غير صورتهاالحقيقية مما يساهم أساسا في حمايةالأمن القومي الاجتماعي.

وأضاف البيان أنه لا يعني تداول النيابة العامة لتلك الوقائع أنها تعكس صورة كلية للمجتمع المصري وأن الجريمة متفشية فيه بل ان رصد وتحليل النيابة العامة لتلك الوقائع الإجرامية وذلك التحفيز العام الذي تنشده إنما تهدف من ورائه إلى تنبية الناس ليأخذوا حذرهم منها فيحد ذلك من انتشارها ويئدها في مهدها كما توأد الحشرات الضارة للزرع النافع في بدايته حتى لاتستشرى وتفسد سائر الحصاد.

وأشار البيان إلى أن إعلان النيابة العامة لتلك الجرائم هو دافع لكل الجهات والمؤسسات وكافة المواطنين لكي يقبلوا حثيثا بهمة وعزيمة على اصلاح انفسهم وحماية أهليهم وأن السكوت النهائي عن الوقائع القليلة في المجتمع يجعل المغرضين والأعداء يهولون منها بينما الكلام عنها بصدق وأمانه ووضعها في موضعها الصحيح مع تبصير الناس وتحفيزهم لرعاية انفسهم يحد من هذا التهويل وكذا يمنع التهوين منها الذي تستشرى به الآفات عندما نغض الطرف تماما عنها فالوسط بين التهويل والتهوين هو الذي تحرص عليه النيابة العامة في بياناتها وإذا ما ارتأت أن الأمر قد ذاد عن هذا الحد مما يوجب التحذير بما هو أكبر من إصدار البيانات في هذه الجرائم لصدقت المجتمع وحذرتة وكانت أول الكواكهين لتلك الجرائم بحزم.

وأضاف البيان أن النيابة تبشر المجتمع المصري العريق الذي تشرف بالنيابة عنه بأن تلك الوقائع لاتمثل في الإحصاء العام للجريمة في مصر أي نسبة ملحوظة تثير المخاوف حول أمن مصر الاجتماعي القومي بل ان كل واقعة ذكرت في امور مست المجتمع في دينة وآدابة وثقافاته وحرماته هي في الحقيقة محاطة بمجموعة كبيرة من الظواهر الإيجابية من حيث سرعة الإبلاغ عنها وتقديم الشهادة الصادقةفيها وسرعة ظبطها وملاحقة مرتكبيها بعدما كانت تلك الأمور أسرارًا لا يبوح بها الكثير في عقود مضت فمجرد إظهار تلك الوقائع الى النيابة يحمل في حد ذاتة ايجابية كبيرة من حيث اتاحة الفرصة للتصدى لها.