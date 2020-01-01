شتوتجارت الألمانية تراقب ميادينها بالكاميرات بعد العنف ضد الشرطة

قرر مجلس بلدية مدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، مراقبة الميادين المركزية في قلب المدينة في العطلات الأسبوعية، وذلك بعد أعمال العنف التي تعرضت لها شرطة المدينة من أحد التجمعات الكبيرة في يونيو الماضي.

وأوضح المجلس أن القرار يمهد الطريق أمام تركيب نحو 30 كاميرا مراقبة في ساحات داخل المدينة.

وأضاف أن سلطات المدينة تخطط لفرض المراقبة في ليالي السبت والأحد وقبل الأعياد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

ومن المنتظر أن تصل تكاليف هذه الخطوة إلى نحو مليون يورو، ولا يزال من غير المعروف بعد موعد بدء تشغيل الكاميرات، وأن يبت المجلس في استمرار المراقبة كل ستة أشهر.

كانت الشرطة حددت حتى الآن هوية نحو 50 مشتبها به في أعمال الشغب التي وقعت في شتوتجارت، وصدر أمر باعتقال نصفهم تقريبا، ويواصل حوالي 75 فردا من الشرطة التوصل إلى مشتبه بهم آخرين شاركوا في أعمال الشغب والنهب ليلة الحادي والعشرين من يونيو الماضي.