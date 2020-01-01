9 عروض تضىء مسارح الدولة فى عيد الأضحى

«المتفائل» على خشبة القومى.. و«أفراح القبة» فى المسرح العائم.. و«رحلة سعيدة» بالإسكندرية

أعلن البيت الفنى للمسرح عن عودة مسارح الدولة مجددا للعمل بالكامل بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد، وتأتى هذه العودة متزامنة مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهى الفرصة الذهبية التى يسعى مسرح الدولة لاقتناصها، خاصة فى ظل تراجع عدد الافلام فى دور العرض السينمائية لأقصى درجة، وكثفت الفرق المسرحية التابعة للبيت الفنى حملاتها الدعائية لعروض العيد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى بنتها على فكرة خروج الأسرة لحضور عروض آمنة تراعى الإجراءات الاحترازية بكل دقة وحزم.

يقدم البيت الفنى للمسرح لجمهوره فى العيد «٩» عروض مسرحية بداية من ثانى أيام العيد، وذلك مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية التى اقرتها وزارة الصحة لضمان سلامة جميع الحضور بقاعات العرض سواء من الجمهور او الفنانين والفنيين والموظفين العاملين بالمسارح.

تقدم فرقة المسرح القومى عرض«المتفائل» على خشبة القومى بالعتبة، وذلك فى الثامنة مساء أيام السبت والأحد والإثنين ثانى وثالث ورابع أيام العيد، والعرض مأخوذ عن رواية «كانديد» للكاتب الفرنسى فولتير، ويشارك فى بطولته الفنانين سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، والمسرحية من إعداد وإخراج إسلام امام.

تقدم فرقة المسرح الحديث فى نفس التوقيت العرض المسرحى «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، العرض من تأليف محمد الصواف، وبطولة محمد فاروق، وايهاب جابر، ورضوى حسن، وعادل سعيد، وإخراج محمد مرسى.

بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض «الحادثة» فى تمام السابعة مساء ثانى وثالث ورابع أيام العيد على مسرح الغد بالعجوزة، والعرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، وبطولة مصطفى منصور، وريهام أبوبكر، وفتحى الجارحى، ورضوى البروكى، وإخراج عمرو حسان.

أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين هما «حريم النار» و«كأنك تراه»، حيث تستضيف قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة فى العتبة عرض «حريم النار» فى السابعة والنصف مساء ثانى ورابع أيام الأضحى، والعرض من تأليف شاذلى فرح، وبطولة عايدة فهمى، ومنال زكى، وإخراج محمد مكى.

وعلى قاعة «صلاح عبدالصبور» تقدم فرقة الطليعة أيضا عرض «كأنك تراه» فى السابعة مساء ثالث أيام العيد، العرض من تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، وسامح فكرى، وماهر محمود، وإخراج ماهر محمود.

وتقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحى «البخيل» على مسرح أوبرا ملك برمسيس فى السابعة مساء ثانى وثالث ورابع أيام العيد، وهو عرض مأخوذ عن نص الكاتب الفرنسى موليير، إعداد وإخراج خالد حسونة، وبطولة أشرف طلبة، ومحمود متولى، ومحيى الدين يحيى، وسوزان مدحت.

وكذلك تقدم فرقة مسرح الشباب العرض المسرحى «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ويرفع الستار فى السابعة مساء ثانى وثالث ورابع أيام العيد، والعرض مأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابها للمسرح ويخرجها يوسف المنصور، ويشارك فى بطولتها عبدالمنعم رياض، ومحمد يوسف، ومحمد عبدالقادر، وفاطمة عادل.

تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس برنامجا متميزا وللأطفال فى العيد، ومنها عرض «فركش لما يكش» على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ويرفع الستار يوميا فى السابعة مساء، والعرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقى حجاب، فيما تقدم فرقة المسرح القومى للأطفال عرض «القطط» على مسرح متروبول بالعتبة يوميا فى السابعة مساء، والعرض تأليف وأغانى صفوت زينهم، وبطولة راندا قطب، وسيد جبر، وصفوت صبحى، وجلال عثمان، ووائل ابراهيم، وإخراج صفوت صبحى.