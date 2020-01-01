تخفيض 30% من أعداد المقبولين بالصيدلية والأسنان بالجامعات الخاصة

خلافات بين "التعليم العالي" و3 رؤساء جامعات خاصة بسبب رفضهم نظام التنسيق الإلكتروني



وافق مجلس الجامعات الخاصة على استمرار سياسة تخفيض أعداد المقبولين بكليات الصيدلية والأسنان الخاصة للطلاب المصريين، بنسب تصل لـ٣٠٪ عن العام الجامعي قبل الماضي، وذلك نظرا لكافة الخريجين من هاتين الكليتين وعدم وجود فرص عمل كافية في السوق.

وقال رئيس جامعة خاصة رفض ذكر اسمه لـ"الشروق"، إن هناك خلافا بين وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات بشأن تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني والسماح لمجلس الجامعات الخاصة الدخول إلى السيستم الخاص بالتنسيق داخل كل كلية.

وأضاف، أن ٣ رؤساء جامعات خاصة رفضوا رسميا خلال اجتماع أمس الأول نظام التنسيق الإليكتروني، وقرروا تشكيل لجنة من موظفي جامعتهم بصورة يومية لإرسال التحديثات لوزارة التعليم العالي، إلا أن رئيس إحدى الجامعات اقترح إرسال تحديثات أسماء الطلاب أسبوعيا.

جدير بالذكر أن نظام التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة يقضي بإرسال كل جامعة تحديثها اليومي لوزارة التعليم العالي مع السماح لمجلس الجامعات الخاصة الدخول في أي وقت إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتنسيق في أي جامعة خاصة لضمان الشفافية والنزاهة.

في سياق آخر، خاطب مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات، المجلس الأعلى للجامعات، لحصر الكليات الجديدة، استعدادا لإنطلاق أعمال مكتب التنسيق عقب عيد الأضحى المبارك، بإجراء اختبارات القدرات 8 أغسطس.

وقال مدير عام التنسيق، السيد عطا، في تصريحات لـ"الشروق"، إن اختبارات القدرات واحدة فقط لكل قطاع من الكليات، موضحا أن الطالب يؤدي اختبار قدرات واحد يؤهل لكليات التربية الرياضية على سبيل المثال وأن النجاح في هذا الاختبار يسمح له الالتحاق بكافة كليات التربية الرياضية في القطاع.

وأوضح مدير عام التنسيق أن امتحانات القدرات جغرافية، حيث يؤدي الطالب الراغب في الالتحاق بإحدى الكليات التي تقع في نطاق محيطه الجغرافي.