وقعت حكومة زيمبابوي اتفاقا، بقيمة 5ر3 مليار دولار لتعويض المزارعين البيض التجاريين الذين تم طردهم من أراضيهم قبل عقدين من الزمن.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق يمثل نقطة تحول في نزاع دفع اقتصاد الدولة الواقعة جنوبي قارة أفريقيا إلى حالة سقوط حر نتيجة لانخفاض إنتاج الغذاء ودخل الصادرات وفرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وقال أندرو باسكو، رئيس اتحاد المزارعين التجاريين الذي يمثل المزارعين البيض، اليوم الأربعاء خلال احتفالية توقيع الاتفاق في العاصمة هراري: "اليوم يمثل معلما كبيرا ... نحن مواطنو زيمبابوى ، اخترنا حل هذه القضية العالقة منذ فترة طويلة".



ومن غير الواضح كيف سيتم تمويل التعويض في الوقت الذي تمر فيه زيمبابوي بأزمة اقتصادية. وتواجه الدولة تضخما يزيد على 700%، إلى جانب التعامل مع النقص في العملة والوقود والغذاء ، كما أن أكثر من 90% من السكان لا يعملون بشكل رسمي.