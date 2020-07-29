الإمارات تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت زارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيل 375 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 59 ألفا و921 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 347 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 297 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 53 ألفا و202 حالة.

وأعلنت الوزارة، إجراء أكثر من 47 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.