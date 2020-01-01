مسئول أمريكي يحذر من اتساع الفجوة في الدخل بين المواطنين

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، إن الفئات الأضعف اقتصاديا في المجتمع الأمريكي مثل النساء وأبناء الأقليات إلى جانب أصحاب الأجور المنخفضة، هي الأشد تضررا من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "باول" أن الجائحة لم تبرز انقسام المجتمع فقط، وإنما أيضا أن تفاوت الدخول أصبح "مشكلة متزايدة" خلال العقود الأربعة الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأوضح أن التفاوت أصبح مشكلة حرجة، حرجة بالنسبة لمجتمعنا، مشددا على أن انعدام المساواة مشكلة اقتصادية خطيرة للولايات المتحدة.

وأرجع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي أزمة انعدام المساواة، إلى المشكلات التي كانت قائمة قبل الجائحة مثل العولمة ومشكلات النظام التعليمي والتطورات التكنولوجية، مضيفا أن حركة الصعود الاجتماعي في البلاد توقفت.