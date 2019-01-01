مسح صحى يظهر أن أكثر من نصف سكان الأحياء الفقيرة في مومباي أصيبوا بكورونا

بيّن مسح صحى نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف سكان الأحياء الفقيرة في ثلاث مناطق مكتظة بالسكان في مومباي أصيبوا بفيروس كورونا.



وأظهر المسح العشوائي الذي شمل نتائج فحوص الأجسام المضادة لما يقرب من 7 آلاف شخص من سكان المناطق الثلاثة أنه في المناطق العشوائية أصيبت نسبة أكبر بكثير – 57% - من بين الذين تم فحصهم بفيروس كورونا.



وقال مانجالا جوماري، من مؤسسة بلدية مومباي الكبرى، إنه في المناطق غير الفقيرة، انخفض معدل انتشار الفيروس إلى 16% فقط.



وبرزت الحاضرة المالية الهندية كواحدة من بؤر تفشي الفيروس، حيث سجلت مومباي أكثر من 110 آلالف حالة إصابة و6184 حالة وفاة مرتبطة بكورونا.



ويعيش نحو 1.5 مليون نسمة في المناطق التي شملها المسح، ويقدر إجمالي عدد سكان مومباي بـ12.5 مليون نسمة.



ويقول الخبراء الذين شاركوا في المسح إنه لا يمكن استقراء النتائج أو النظر إليها كنموذج لجميع سكان مومباي، بل يجب أن ينظر إليها على أنها مؤشر.



وبينما تستمر الحالات في الزيادة عبر عدة مناطق في الهند، يبدو أن الفيروس قد تباطأ في مومباي، التي سجلت 700 حالة جديدة أمس الثلاثاء مقارنة بأكثر من 1000 حالة في اليوم قبل بضعة أسابيع.