وزير المالية الألماني يؤكد عزمه على الإصلاح بعد فضيحة وايركارد

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عزمه على الإصلاح بعد خضوعه للاستجواب لعدة ساعات أمام لجنة الشئون المالية في البرلمان.

وقال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "قلقي الكبير هو أنه عندما تزول الضجة الراهنة، وعندما لا يصبح هذا الموضوع في بؤرة الاهتمام، فلن يكون لدى الجميع القوة والشجاعة المهمة لهذه الإصلاحات".

وأضاف شولتس: "إذا أردنا أن نتغلب على الاعتراضات على الإصلاح، فإن هذا لن يفلح إلا في خلال هذا الشهر وليس في غضون ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة شهور، كان هذا نقاشا جيدا وضروريا بتفاصيل عديدة".

تجدر الإشارة إلى أن شولتس مسئول عن هيئة الرقابة المالية، التي فحصت القطاع المصرفي فقط لدى "وايركارد"، بحثا عن مخالفات محتملة، بدون أن تتوصل إلى نتيجة.

وطرح في الوقت الراهن خطة أولى للإصلاح وشدد شولتس على حاجة الرقابة إلى المزيد من الأدوات، حتى تتمكن من فحص الشركات المدرجة على البورصة رغم إرادتها.

ووعد الوزير بالكشف الكامل لواقعة الشركة، وقال إن كل الذين اعتقدوا أن بإمكانهم التملص من المسئولية، سيتبين أنهم كانوا خاطئين.

وأوضح: "علينا جميعا الآن أن نقدم إسهاما لكي نعرف كل شيء وأن نستخلص الإصلاحات اللازمة من هذا".

يذكر أن الرقابة على شركات مراجعة الحسابات، التي ظلت على مدار أعوام لا ترى مشكلة في "وايركارد"، تقع في نطاق مسئولية وزير الاقتصاد بيتر التماير، وطالب بتغيير هذه الشركات بشكل متكرر، كما طالب بفصل قطاعات الاستشارات والمراجعة عن الشركات.

وكانت وايركارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو من أرصدتها.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها من الأساس.