توتال الفرنسية وإيكوينور النرويجية تنسحبان من مشروع كبير في فنزويلا

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قررت شركتا النفط الفرنسية توتال إنيرجيز وإيكوينور النرويجية الانسحاب من مشروع رئيسي في فنزويلا في إطار انسحاب الشركات الأجنبية من صناعة النفط في فنزويلا خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة توتال القول إنها تعتزم نقل حصتها في شركة بتروسيدينو لإنتاج النفط في فنزويلا إلى شركة بتروليوس دي فنزويلا الفنزويلية المملوكة للدولة.

وقالت توتال التي تمتلك 30% من أسهم الشركة الفنزويلية إن الصفقة ستكبدها خسائر رأسمالية قدرها 38ر1 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أن توتال وإيكوينور التي تمتلك 10% من أسهم بتروسيدينو، من الشركاء الرئيسيين لشركة بتروليوس دي فنزويلا منذ التسعينيات.

وتدير بتروسيدينو عمليات في أحد حقول النفط في منطقة حزام أورينوكو ومحطة لمعالجة الخام الثقيل لتحسين جودته. وبعد خروج توتال وإيكوينور ستمتلك الشركة الفنزويلية الحكومية 100% من أسهم بتروسيدينو، وقالت توتال إنيرجيز إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أنشطتها المختلفة.