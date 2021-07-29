أنباء عن تعرض محيط السفارة الأمريكية ببغداد لقصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد تعرض فجر اليوم الخميس لقصف صاروخي.

وأضافت التقارير أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولم تصدر السلطات الأمنية في العراق تعليقا حول هذا القصف.