 أنباء عن تعرض محيط السفارة الأمريكية ببغداد لقصف - بوابة الشروق
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أنباء عن تعرض محيط السفارة الأمريكية ببغداد لقصف

د ب أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 8:59 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 8:59 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن محيط مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد تعرض فجر اليوم الخميس لقصف صاروخي.

وأضافت التقارير أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولم تصدر السلطات الأمنية في العراق تعليقا حول هذا القصف.


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